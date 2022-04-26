Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

26.04.2022 12:17
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Fahri Tatan istifa etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Fahri Tatan istifa etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tatan'ın 26 Haziran 2021'den itibaren kulübe hizmet verdiği belirtildi.

Tatan'ın görevinden istifa ettiği aktarılan açıklamada, "Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti - Son Dakika


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