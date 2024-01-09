 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı

Çaykur Rizespor'un taraftarları, Beşiktaş maçı öncesi kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve takımın fotoğrafıyla birlikte 'Rota Avrupa' yazılı kareografi düzenledi. Maçta bulunan taraftarlar 'Çaykur Rizespor Avrupa'ya' sloganları attı. Eğer Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı mağlup ederse puanını 29'dan 32'ye çıkaracak.

Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi \'Rota Avrupa\' yazılı kareografi yaptı
09.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:25
Abone Ol

Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve 'Rota Avrupa' yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar 'Çaykur Rizespor Avrupa'ya' sloganları attı. Yeşil-Mavili ekip Beşiktaş'ı mağlup ederse puanını 29'dan 32'ye çıkaracak.

Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement