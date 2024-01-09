Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve 'Rota Avrupa' yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar 'Çaykur Rizespor Avrupa'ya' sloganları attı. Yeşil-Mavili ekip Beşiktaş'ı mağlup ederse puanını 29'dan 32'ye çıkaracak.

Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. - RİZE