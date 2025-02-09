Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Abdülkadir Ömür Kadroya Katılacak

Spor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, aksilik olmadığı takdirde Abdülkadir Ömür'ü kadrolarına katacaklarını, Amir Hadziahmetovic'in ise Beşiktaş'a döneceğini söyledi.

Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan İlhan Palut, "Bi aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Son dakika bir sürpriz olmazsa da Amir yarın Beşiktaş'a dönecek." dedi.

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini de paylaşan Palut, şunları kaydetti:

"Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız goller bulabilmek ve onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. Kasımpaşa 27. dakikada ekstra bir gol attı. İkinci golde zamanlama hatasıyla sebebiyet verdiğimiz penaltı sonucunda 2-1 içeriye gittik. İyi organize olamadık. Pas yapamadık. İkinci yarıya çok iyi başlangıç yaptık. 2-2'yi aradık. Kasımpaşa, ilk geldiğinde 3. golü buldu. Sistemi değiştirdik. Duran toptan 3-2'yi bulduk. Skoru eşitleyecek ve öne geçecek pozisyonlarımız oldu. Bitiremedik. Beraberliği yakalayabilirdik. Kötü goller yediğimiz maçın sonucunda istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi gitmiyoruz. Toparlanmamız gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarağız."