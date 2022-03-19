Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı

19.03.2022 00:01

Bugün oynanan Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçı, bordo-mavililerin yenilmesiyle sonuçlandı. Böylelikle lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililer kırılması güç rekoruna yeniden ortak olmayı kıl payı kaçırdı.

TRABZONSPOR, 70 PUANDA KALDI

Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı. 70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı - Son Dakika


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