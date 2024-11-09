Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yendi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

09.11.2024 21:39
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Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Mithat, Olawoyin (Dk. 90+4 Anıl), Hadziahmetovic, Varesanoic (Dk.69 Buljubasic), Akintola (Dk.90+4 Emrecan), Ghezzal (Dk 90+3 Eray), Sowe (Dk 90 Jurecka).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk.79 Cham), Eren, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan), Visca (Dk. 84 Umut), Enis Destan (Dk.59 Dragus), Banza

GOLLER: Dk. 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 71 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)- Dk. 23 Visca, (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Varesanovic, Mosci (Çaykur Rizespor),Enis, Okay, Malheiro (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Sowe'un ceza sahası sol kenarında topla buluşup doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Uğurcan'dan sekti. Topu takip eden Varesanovic'in dokunduğu top kaleci Uğurcan'da kaldı.

5'inci dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan Visca'nın penaltı noktasına havadan gönderdiği top karambol sonrası Enis'in önünde kaldı. Enis'in ayağın üstü ile kaleye gönderdiği şutunda kaleci Grbic topa hakim oldu.

15'inci dakikada Trabzonspor'da Lundstram'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca'nın şutu yandan dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahadaki Ozan'ın havadan pasında sol kanattan topla buluşan Visca'nın, ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

32'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat'ın derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Varesanovic'in şutu sol direk dibinden dışarı çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasında havadan gönderdiği top kaleci Uğurcan sekti. Kaleciden seken topu Varesanovic ağlara gönderdi. Ağlara giden top Var incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45+10'uncu dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Sowe'un ceza sahası içerisine havadan gönderdiği top, savunmadan sekti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Hadziahmetovic'in kontrol edip kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

62'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Akintola'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği pasında penaltı noktasında topla buluşan Varesanovic'in şutu kaleyi bulmadı.

65'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in pasında ceza sahası önünde topu kontrol eden Sowe'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta top direğin sağından dışarı çıktı.

71'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında Olawoyin'in sert şutu rakip savunmadan sekip, Akintola'nın önüne düştü. Akintola, ceza sahası içerişinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

81'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Taha'nın ceza sahası içerisinde son çizgiden yerden gönderdiği pasında arka direk önünde topla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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