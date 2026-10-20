Çaykur Rizespor, Trabzonspor\'u ağırlayacağı 9. hafta maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacağı 9. hafta maçı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk edecek Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde maç hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma ve rondo pas çalışmasının ardından kaleli taktik maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Yeşil-mavili futbolcular, geniş alanda oynanan oyunun ardından günün idmanını kaleli taktik maç ile tamamladı.
Kaynak: İHA
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