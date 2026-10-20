Çaykur Rizespor, Trabzonspor\'u ağırlayacağı 9. hafta maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Yeşil-mavili futbolcular, geniş alanda oynanan oyunun ardından günün idmanını kaleli taktik maç ile tamamladı.