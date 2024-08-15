Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi

Çaykur Rizespor\'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın zor olacağını belirtti. Hojer, takımın performansını lige yansıtabilmeleri halinde iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.

15.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, çok zor bir maç olacağını söyledi.

Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, RAMS Başakşehir maçında performans açısından iyi bir seviye sergilediklerini belirtti.

Bu maçta sahaya yansıttıkları performansı lige yayabilmeleri halinde çok iyi bir sezon geçirecekleri ifade eden Hojer, "Adana Demirspor maçı zor bir maç olacak. RAMS Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek eğer güzel bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çaykur Rizespor'da mutlulu olduğunu dile getiren Hojer, şöyle devam etti:

"İyi bir takımımız var. Bu da bana yardımcı oluyor. İstediğim performansı sergilemek açısından olsun ya da burada olmaktan dolayı keyif almak anlamında olsun... İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim takıma faydalı olmak. Performansımla takımın seviyesini yükseltmek. Bunu yapabildiğim zaman mutlu oluyorum. Kariyerim açısından da Çaykur Rizespor'da şu anda mutlu olduğumu yinelemek istiyorum."

Geçen sezonu iyi geçirdiklerini anımsatan Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Gerek hocalar gerekse oyuncular aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapabiliriz." diye konuştu.

Hojer, ligin henüz başında olduklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin bireysel hedefleri de var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz. Avrupa yolu çok uzun. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Başkanın, şehrin, taraftarın hedefleri olması, Avrupa konusundaki hırsları çok güzel. Takımda da aynı hissiyat var."

Hojer, kendi performansıyla ilgili di "Geçen sezon yaptığım işlerden bazı periyotlarda memnundum. Bu sezon üstüne çıkmak, kendimi geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Rizespor, Rizespor, Casper, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 20:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement