 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak. Rize temsilcisi, son hafta Trabzonspor'u yenerek 5. sırada yer alıyor. Sakatlıklar ve sarı kart cezaları nedeniyle bazı eksiklerle mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, ilk yarıda oynanan maçı kazanmıştı.

Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak
27.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Rizespor, Rize, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement