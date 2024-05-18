Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada, iç sahada galibiyetle sezonu noktalamak istediklerini ancak bir puan alabildiklerini belirtti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise Rize'ye galibiyet ve Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek için geldiklerini söyledi.

18.05.2024 22:41
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa takımının iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5'e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda olduğunu söyledi.

Camiayı heyecanlandırdıkları bir sezonda son periyotta ilk 5 şanslarını yitirdiklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bunu durumu, ciddiyetle mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddiydik. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Ama maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum."

Kasımpaşa cephesi

Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu, Rize'ye galibiyet ve bir hedef doğrultusunda geldiklerini belirtti.

Diğer maçların da kendilerini ilgilendirdiğini ifade eden Uğurlu, "Hedefimiz galip gelmekti. Ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kuplarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çaykur Rizespor'da her zaman hedeflerini üst sıralar olarak belirlemişti." dedi.

Uğurlu, ikinci yarıda çok fazla pozisyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dışarıdan baktığımızda 0-0 çok keyifli gözükmese de aslında ikinci yarı keyifli bir maçtı. Adil olan da maça baktığımızda beraberlikti. İki takımda kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Bunun da adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ın puan kaybıyla aramızdaki puan farkı üç. Alanyaspor takip ediyor. Beşiktaş'la ikili averajla önde olduğumuz için hafta sonu yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde ilk defa hedeflediğimiz Avrupa kupalarını yakalamış olacağız. Bu bizim için ciddi bir başarı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı - Son Dakika

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