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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayan hazırlıklar, 5 Temmuz'da sona erecek. Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Giannis Papanikolaou'nun da yer aldığı ilk gün çalışmasına, milli takım kamplarından dönen, Dal Varesanovic, Khusnıddin Alikulov, Altin Zeqiri, İbrahim Olawoyin, Martin Minchev ve Oscar Pinchi katılmadı. 6 futbolcu birkaç gün içerisinde kadroya dahil olacak.

Rize ekibi, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek. - ERZURUM