Muhammet Taha Şahin: 'Takım Olmak Kazandırır' - Son Dakika
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Muhammet Taha Şahin: 'Takım Olmak Kazandırır'

Muhammet Taha Şahin: \'Takım Olmak Kazandırır\'

Çaykur Rizespor'un genç savunma oyuncusu Muhammet Taha Şahin, takım olarak geçen sezonun iyi geçtiğini ve bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, ayrıca futbolda bireysel performansın değil, takım olmanın kazandırdığını belirtti.

09.09.2024 11:23
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ÇAYKUR Rizesporlu Muhammet Taha Şahin, "Geçmişteki iyi veya kötü tüm maçları unutup, tamamen bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon değil Türkiye'ye gelen bütün futbolcuların, Türkiye futbolunun kalitesini artırıyor. Onlarla oynamak güzel bir olduğunu düşünüyorum. Futbolda her zaman bireysel performans değil, takım olmak kazandırıyor" diye konuştu.

Süper Lig ekiplerinin Çaykur Rizespor'un genç savunma oyuncusu Muhammet Taha Şahin, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Takım olarak geçen sezonu iyi geçirdiklerini söyleyen Şahin, "Burada herkes bizim daha iyi olmamız için çalışıyor. Biz de onların bize verdiği emeğin karşılığını vermek istiyoruz. Bu yolda ilerliyorum. Takım olarak güzel bir sezon geçirdik. Geçen sezon çok daha iyi şeyler yapabilirdik ama son dönemlerde ivme kaybettik. Hedefimiz bu şehrin, bu takımın Avrupa kupalarına katılmasını sağlamaktı. Başaramadık, bu sene daha iyisi olması için çalışıyoruz" dedi.

'YENİ BİR OYUN TARZIYLA BU HATALARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yeni bir oyun tarzına geçtiklerini dile getiren Muhammet Taha Şahin, "Lige başlangıcımız pek istenilen gibi olmasa da bence ligde en iyi oyunu oynayan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Pozisyonlara girip değerlendiremiyoruz. Basit hatalardan da gol yiyoruz . Şu an yeni bir oyun tarzıyla bu hataları gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç de biraz sancılı olabiliyor. Biz sistemimize ve hocamıza güveniyoruz. Bu sonuçların geçici olduğunu, iyi sonuçlar alıp taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'O ATMOSFERDE OYNAMAK HEM KEYİFLİ HEM ZOR'

Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Şahin, "Galatasaray maçı zor bir maç olacak. Biz de bunun zor olduğunu bilerek hazırlanıyoruz. Galatasaray deplasmanına gidip o atmosferde oynamak hem keyifli, hem de zor. Ama her zamanki gibi kendi oyunumuzu, kendi karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'FUTBOLDA BİREYSEL PERFORMANS DEĞİL, TAKIM OLMAK KAZANDIRIYOR'

Dünyaca ünlü transferlerin Türk futbolunun kalitesini arttırdığını ifade eden Şahin, "Maçı kazanıp, temsil ettiğimiz şehri mutlu etmek istiyoruz. Bunu yapamayınca biz de çok üzülüyoruz. Moralimiz bozuluyor ama buna takılı kalıp bir sonraki maçı etkilemesine izin vermememiz gerekiyor. O yüzden geçmişteki iyi veya kötü tüm maçları unutup, tamamen bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon değil Türkiye'ye gelen bütün futbolcular Türkiye futbolunun kalitesini artırıyor. Onlarla oynamanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Futbolda bireysel performans değil, takım olmak kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muhammet Taha Şahin: 'Takım Olmak Kazandırır' - Son Dakika

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