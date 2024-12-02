CB Ege Yıldızları Liderliğini Pekiştirdi

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Muğla Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Hokey Ligi müsabakalarında CB Ege Yıldızları Spor Kulübü ile Yatağan Olimpik Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada, Yatağan Olimpik Spor Kulübü'nü 6-4 mağlup eden CB Ege Yıldızları Spor Kulübü liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Günün diğer karşılaşmasında Muğla Hokey Kulübü, Köyceğiz Balı Spor Kulübü'nü 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Muğla Hokey Ligi'nin Türkiye'de lig formatında düzenlenen tek yerel hokey ligi olduğunu belirten Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, ligin önemine dikkat çekti. Şen, "Ligde iki Süper Lig takımı olan CB Ege Yıldızları ve Köyceğiz Balı Spor Kulüpleri de mücadele ediyor. Bu ligde yetişen sporcular, Türkiye Şampiyonaları ve Türkiye Hokey Liglerinde fark oluşturuyor" dedi.

Serkan Şen ayrıca, Muğla'daki hokey kulüplerine sağladıkları desteklerden dolayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. - MUĞLA