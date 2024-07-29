ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyu transfer etti - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyu transfer etti

ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyu transfer etti

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecekleri sezon için 4 yabancı basketbolcuyla anlaşma sağladı. Toplamda 11 oyuncuyu kadrosuna dahil eden ÇBK Mersin, hem ligde hem de Avrupa'da başarıyı hedefliyor.

29.07.2024 00:02
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyu renklerine bağladı. Daha önce 4'ü yabancı 7 basketbolcuyla anlaşma sağlayan ÇBK Mersin, toplam 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Hem ligde hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen ÇBK Mersin, yaptığı transferleri duyurmaya devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ÇBK Mersin, geçen sezon Asvel Femini'de ve Fransa milli takımında forma giyen oyun kurucu Marine Fuathoux ve 'wizard' lakaplı şutör guard Marine Johannes, London Lions ve İngiltere milli takımında mücadele eden, EuroCup Women Final şampiyonluğu yaşayan Karlie Samulsen ile Dynamo Kursk'ta forma giyen Kayla Thornton ile anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Kadınlar Euroleague'de de mücadele edecek ÇBK Mersin, dün de 7 basketbolcu ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyu transfer etti - Son Dakika

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