ÇBK Mersin Avrupa Kupası Şampiyonu
09.04.2026 22:26
ÇBK Mersin, finalin ikinci maçında Athinaikos'a 77-75 mağlup olmasına rağmen kupayı kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olan Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak kupanın sahibi oldu.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı. Ancak ilk karşılaşmada elde ettiği fark sayesinde toplam skorda üstünlüğü elinde bulunduran ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

