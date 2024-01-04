 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere sona eren maçın uzatma periyodu sonunda ÇBK Mersin Beşiktaş'a 87-84 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

ÇBK Mersin, Beşiktaş\'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi
04.01.2024 - 23:16,
Abone Ol

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere sona eren maçın uzatma periyodu sonunda ÇBK Mersin Beşiktaş'a 87-84 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Salonu'ndaki maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk periyodu önde tamamladı. İkinci periyotta Evans ile sayılar bulan Beşiktaş devreyi de 6 sayı farkla 33-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta dengeyi kuran ÇBK Mersin Williams'ın ve Mabrey'in sayıları ile maça ortak oldu. Normal süresi 76-76 sona eren maçın uzatma periyodunda ÇBK Mersin, daha etkili oldu rakibini 87-84 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası Finali yarın Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasında saat 20.00'de oynanacak.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK Mersin: Asena 5, Williams 19, Kiss 6, Melis 7, Mabrey 34, Cornelius 2, Derin Yaya 3, Sinem 7, Holingsvorth 4

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Beşiktaş : Evans 25, Elif 14, Krivacevic 7, Nogic 23, Melek 2, Li 13

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 16-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 61-59 (ÇBK Mersin lehine)

Normal süre: 76-76 - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, basketbol, Beşiktaş, Mersin, Maç, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement