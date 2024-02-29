ÇBK Mersin, deplasmanda Zaragoza'ya 57-56 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, deplasmanda Zaragoza'ya 57-56 mağlup oldu

ÇBK Mersin, deplasmanda Zaragoza\'ya 57-56 mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Mersin temsilcisi, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Ancak üçüncü periyotta Zaragoza öne geçti ve son çeyrekte ÇBK Mersin mağlup oldu. Serinin üçüncü maçı ise Mersin'de oynanacak.

29.02.2024 00:23
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 15-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ÇBK Mersin, devreyi 30-27 önde tamamladı. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Zaragoza, son çeyreğe 45-39 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte ÇBK Mersin, Zaragoza'ya deplasmanda 57-56 mağlup oldu.

ÇBK Mersin, 1-1'e gelen çeyrek final serisinin üçüncü maçında Casademont Zaragoza ile sahasında karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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