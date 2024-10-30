ÇBK Mersin Euroleague'de 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Euroleague'de 4'te 4 Yaptı

ÇBK Mersin Euroleague\'de 4\'te 4 Yaptı

ÇBK Mersin, Bourges'ü 80-76 yenerek FIBA Kadınlar Euroleague'deki galibiyet serisini sürdürdü.

30.10.2024 10:51
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FIBA Kadınlar Euroleague 4. haftasında sahasında karşılaştığı Fransa'nın Bourges takımını mağlup eden ÇBK Mersin, Avrupa arenasındaki galibiyet serisini sürdürdü ve 4'te 4 yaptı.

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar Euroleague'e Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda yenerek galibiyetle başlayan Mersin ekibi, ikinci haftada Çekya'nın Zabiny Brno takımını, üçüncü hafta maçında ise Yunan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda geçti. Son olarak Fransız ekibi ile sahasında karşılaşan ÇBK Mersin, çekişmeli geçen mücadeleyi 80-76 kazanarak, Avrupa'da 4'te 4 yaptı.

"Bu takımla taraftarlarımız için büyük şeyler yapabiliriz"

Başantrenör Victor Lapena, Bourges karşısında takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi. Bourges'e karşı oynamanın çok zor olduğunu ifade eden Lapena, "Çünkü çok fiziksel bir takımlar ve geçen hafta sonu oynamadılar. Savunmada harika iş çıkardık ve çok akıllı hücumcular, sert savunmalarına karşı çözüm bulmaya çalıştılar. Üçüncü periyotta Johannes sakatlandı. Bu bizim için yeni bir rahatsızlıktı ama bu takımın direnci inanılmaz" diye konuştu.

Kendilerini mücadele boyunca destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Lapena, "Türkiye için bu önemli günde verdikleri destek inanılmaz. Bu takım keyif almalı ve sabırlı olmalı. Çünkü bu takımla taraftarlarımız için büyük şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin Euroleague'de 4'te 4 Yaptı - Son Dakika

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