ÇBK Mersin, Euroleague'de Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Euroleague'de Galibiyet Peşinde

ÇBK Mersin, Euroleague\'de Galibiyet Peşinde

ÇBK Mersin, Zabiny Brno ile rövanş maçı için hazırlanıyor; Avrupa'da namağlup lider konumunda.

19.11.2024 11:19
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FIBA Kadınlar Euroleague 5. haftasında Çekya'nın Zabiny Brno takımı ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İlk maçı 88-74'lük skorla kazanan Mersin temsilcisi, rövanşı da alarak Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mağlubiyetler alsa da Avrupa'da kayıpsız yoluna devam eden ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda 8 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

FIBA Kadınlar Euroleague'e Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda geçerek galibiyetle başlayan Mersin ekibi, ikinci haftada Zabiny Brno takımını, üçüncü hafta maçında ise Yunan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.

Son olarak Fransız temsilcisi Bourges karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi 80-76 kazanarak, rövanşı da vermeyen ÇBK Mersin, yarınki müsabakada da galibiyet parolasıyla çıkacak. Hazırlıklarını tamamlayarak Çekya'ya giden ÇBK Mersin, Avrupa'da zirvedeki yerini korumak istiyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Euroleague'de Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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