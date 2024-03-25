Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor\'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Mersin temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 80-75 mağlup etmişti.
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5
OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4
1. Periyot: 19-19
Devre: 42-38 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 61-55 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.
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