ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda dörtlü final peşinde - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında 17 Mart'ta Fransa'nın LDLC ASVEL takımını ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini yenerek adını dörtlü finale yazdırmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, LDLC ASVEL ile oynayacakları rövanş maçının hazırlıklarına başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı.

Fransa'daki ilk müsabakada sakatlanan ABD asıllı Türk basketbolcu Kuanitra Holingsvorth'un sezonu kapattığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, Holingsvorth'un aşil tendonunun koptuğunu belirterek, "Kuanitra sezonu kapattı. Bizim için çok büyük bir kayıp oldu. Şimdi daha fazla efor sarf edip, bu açığı kapatmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

LDLC ASVEL ile oynayacakları rövanş karşılaşmasının zorlu olacağını aktaran Akkaya, "ASVEL karşısında öndeyiz ama bu turu geçtiğimiz anlamını taşımıyor. Rakip iyi bir takım ve rövanş maçı zor olacak. Bütün taraftarlarımızın gelip bizi desteklemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında rakibini 77-64 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasındaki rövanş maçını 12 sayı farkla kaybetse bile adını dörtlü finale yazdıracak.