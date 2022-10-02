Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası

02.10.2022 22:34
Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" tamamlandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" tamamlandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Mersin ekibi, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazandı.

İkinci karşılaşmada da Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 3 galibiyete ulaşan ÇBK Yenişehir Belediyesi turnuvayı birinci bitirdi.

Turnuva sonunda takım kaptanlarına şilt verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası - Son Dakika
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