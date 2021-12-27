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Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta - Son Dakika

Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta

27.12.2021 13:40
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta

EuroCup'ta Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ertelenen Lointek Gernika maçının 4 Ocak Salı günü oynanması kararlaştırıldı.

EuroCup'ta Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ertelenen Lointek Gernika maçının 4 Ocak Salı günü oynanması kararlaştırıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) son 32 turu rövanşında geçtiğimiz Çarşamba günü oynanması planlanan ÇBK-Gernika maçı, rakip takımdaki 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Yeni maç programını açıklayan FIBA, karşılaşmanın 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacağını duyurdu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR"Gernika maçının Avrupa şampiyonluğu hedefi için önemini vurgulayarak herkesi maça davet eden ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "İlk karşılaşmada rakibimize şanssız bir şekilde mağlup olduk. Şimdi evimizdeki maçı 24 sayı farkla kazanmamız halinde karşılaşmayı uzatmaya götürecek, 25 sayı ve üzerindeki farklarla da adımızı bir üst tura yazdıracağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz salonu doldurmaları ve bize destek olmalarıdır. Bu gibi maçlarda taraftar baskısının önemini hepimiz biliyoruz. Çünkü taraftarlarımızın tribünde olmaları bize ekstra güç ve motivasyon sağlıyor. Haydi Mersin tribündeki yerimizi alalım ve zaferleri birlikte kutlayalım" dedi."AVRUPA'YA TRİBÜN DERSİ VEREREK SAHADAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

İspanyol taraftarların ilk maçta hakemlerin üzerinde büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken Ünlü, "Çok zor görünen maçlar, taraftar baskısıyla rahatlıkla kazanılabilir. Gernika tribünleri ilk maçta bunu başardı. Tribünde çalınan ıslıklar ve kararlara verilen tepkiler nedeniyle hakemler birbirlerini duyup anlamakta dahi güçlük çekti. Rakibin moral-motivasyonunu bozmak ve maçın gidişatını kendi takımının lehine çevirmek için biz de bunu başarmalıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle rakibi boğmak, tüm Avrupa'ya tribün dersi vererek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.


Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
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Mersin Yenişehir, İspanya, Salı, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta - Son Dakika
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