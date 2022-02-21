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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor

21.02.2022 15:10
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Ukrayna temsilcisi Prometey ile Bulgaristan'da yapacağı son 8 turu ilk maçından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Ukrayna temsilcisi Prometey ile Bulgaristan'da yapacağı son 8 turu ilk maçından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, Prometey maçının hazırlıklarını başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde sürdürdü. Oyuncular, idmanda taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Akkaya, rakiplerinin 93 sayı ortalamasıyla oynayan ve çok fazla üçlük denemesinde bulunan tempolu bir takım olduğunu belirterek, "İyi müdafaa yapmak, onları kendi oyunundan uzaklaştırmak temel hedefimiz. Biz gücümüzün farkındayız ve Bulgaristan'a kazanmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise kupada kalan tüm takımların güçlü olduğunu ve iyi mücadele edip turu geçeceklerine inandıklarını aktardı.

Prometey-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı, Ukrayna- Rusya krizi nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde 24 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede tur atlayacak takım, çeyrek finale yükselecek.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor

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Mersin Yenişehir, Bulgaristan, basketbol, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Avrupa Kupası mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor


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