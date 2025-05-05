Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç'a isyan etti - Son Dakika
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Spor

Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç'a isyan etti

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Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin ardından sarı-lacivertli bir taraftar Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç'a isyan etti.

05.05.2025 15:43
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonucun ardından puan farkı 8'e yükselirken, Kadıköy'de tribünler adeta öfke kustu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime yönelik sert tepkiler gösterdi.

"CEBİMDE KALAN SON PARAYLA MAÇA GELDİM"

Maç boyunca süren istifa tezahüratları ve protestolar maç sonrası stadyum çevresine de taştı. Derbinin ardından bir Fenerbahçe taraftarı, yaşadığı hayal kırıklığını gözyaşları içinde dile getirdi. Taraftar, "Cebimde kalan son parayla bu maça geldim!" diyerek Başkan Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu. Tepkili taraftarın sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç\'a isyan etti

Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç'a isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mustafa uzun:
    Git çoluk çocuğunu besle son parayla maça gitmek nedir millet kafayı yemiş 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Orulluoğlu:
    Konuşan abiye söyleyin, maximin kart cezalısıydı! ama yine de kendi bilir 6 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    beter olun 2 1 Yanıtla
  • Ayhan Altun:
    cebinde paran yok maç peşinde koşuyosun aklını nerede bıraktın derler adama 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cebindeki son parayı çıkarıp Ali Koç'a isyan etti - Son Dakika
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