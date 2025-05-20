Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu - Son Dakika
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Spor

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman\'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan\'da olay oldu

Panathinaikos forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunanistan'da büyük tepki topladı. Osman'ın ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası taşımak için çalışıyoruz'' ifadeleri Yunan basını tarafından 'kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.

20.05.2025 13:07
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Yunanistan takımı Panathinaikos forması giyen Türk basketolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşımda bulunmuştu. Yunanistan basını, milli basketbolcunun paylaşımını manşetlerine taşıyarak tepki gösterdi.

19 MAYIS PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

The Toc'da yer alan haberde, "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Sportime'daki haberde ise, "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı." denildi.

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Son Dakika Spor Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Sarıal:
    yusuf yazıcı, cedi osman kadar olamadı. 18 0 Yanıtla
  • abdullah özkan:
    sende cuma günü fenere oynama efes gibi al çantanı fenere gel.al sana intikam.. 3 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    tarihciyim ve İstanbul'dan Anadoluya vize ile gidiyorduk... sukur ki somurgeciligin henuz bitmedigi donemlerde somirge olmamis bir milletiz.. gonul neyi ister derseniz tam bagimsiz( siyasi ve ekonomik) bir ulke ile yeni nesillere ureterek ulasabilmek.. ve bir de ilk firsatta da hit gide avantajli hal alsa bile yine de en sonki hali ile onuruma dokunan Montro'yu istedigimize bogazlari acip kapar halde yani tam egemen halde kullanabilmek.. ( 2. mahmut'un basimiza bela ettigi sorundur bogazlar.. lozanda bi tik iyilesti, montro de biraz daha ama tam olmadi ne yazik ki.. ben ulkemizin tam gucunu Montroyu degistirebildigimiz gun ancak onurla hissederim.. ) 1 1 Yanıtla
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