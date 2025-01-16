Cedric Cattenoy Samsunspor\'un Futbol Akademisi Teknik Koordinatörü Oldu

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SAMSUNSPOR, daha önce Paris Saint-Germain ve Chiago Fire'da görev yapmış Cedric Cattenoy'u futbol akademisi teknik koordinatörlüğüne getirdi. Cedric Cattenoy, " Samsunspor'da akademi direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Daha önce Paris Saint-Germain ve Chiago Fire gibi takımlarda görev yapan Cedric Cattenoy, Samsunspor Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildi. Cattenoy için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Cedric Cattenoy, "Bence burada gerçek bir potansiyel var. Çok güzel bir tesisimiz var ve size söyleyebilirim ki, buradaki imkanlar en yüksek standartlarda. Başarılı bir akademi kurmak zaman alacaktır. Ancak Fuat Çapa ile aynı vizyonu paylaşıyoruz ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Akademimize katılan çocukların hem oyuncu hem birey olarak gelişimlerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Pozitif bir atmosferde çalışarak onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

'CEDRİC'İN BİLGİ BİRİKİMİ SAMSUNSPOR'UN ALTYAPISINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Cattenoy'un dünya futboluna çok büyük oyuncular kazandırdığını dile getiren Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bu iş birliği için gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zamanki ileri görüşü ve vizyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin de modern altyapısıyla sporcularımıza sunduğu imkanlarla gelecekte Samsunspor'a çok önemli oyuncular yetişeceğine, bu oyuncuların Samsun'da ve Samsunspor'da yetiştikten sonra futbol sahnesinde isimlerinden çok bahsedileceğine de inancımız tamdır. Bu kapsamda Sayın hocamız Cedric'in deneyimi ve bilgi birikimi Samsunspor'un altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Tabi hocamız sadece oyuncu eğitiminde ve gelişmesinde değil, aynı zamanda futbol akademisinin içinde görev yapan diğer hocalarımızın da eğitim ve gelişmesi için mesai verecek. Onların gelişmesinde düzenlenecek seminerler ve işin üstündeki eğitimlerle genç kuşak teknik adamların da yetişmesine büyük katkı verecektir" diye konuştu.

'CEDRİC'İN YENİ OYUNCULAR KAZANDIRACAĞINA İNANIYORUZ'

Cattenoy'un Samsunspor altyapısını uluslararası standartlara çıkaracağını söyleyen Bilen, "Sayın Cedric, kulübümüzde futbol tarafında futbol direktörümüz Fuat Çapa'ya bağlı olarak akademi futbol koordinatörü olarak görev yapacak. Şu ana kadar ismini bildiğiniz Savaş Serdar da kendisiyle birlikte idari koordinatör olarak akademide görev yapmış olacak. Dolayısıyla iki şapkayı tamamlamış olduk. Onun tepesinde futbol direktörümüz Fuat Çapa var. Böylelikle A takımla genç akademinin koordinasyonlu ve köprü geçişini sağlıklı bir biçimde sağlamış olacağız. Fuat hocamızın da bilgi ve tecrübesi, A takımımızın pozisyonunu birebir bilmiş olması nedeniyle zaten biz bir ekibiz. Biz bize yeteriz diyoruz. Hocalarımızın tecrübesiyle Samsunspor'un altyapı çalışmaları da uluslararası standartlara taşınacak. Genç yeteneklerin gelişimi desteklenerek önemli bir adım atılmış ve Samsunspor'un A takımına da mali açıdan çok ciddi katkı verecek genç oyuncular yetişecektir. Hep birlikte burada Avrupa futboluna kazandırdığı oyuncular gibi yeni oyuncular kazandıracağına da inancımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.