Çekmeköy Bisiklet Grubu'ndan 'Özgür Filistin' Mesajı - Son Dakika
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Çekmeköy Bisiklet Grubu'ndan 'Özgür Filistin' Mesajı

Çekmeköy Bisiklet Grubu\'ndan \'Özgür Filistin\' Mesajı

Çekmeköy Bisiklet Grubu, L'Etape Türkiye'de özel mayolarla Filistin davasına dikkat çekti.

20.10.2024 11:48
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L'Etape Türkiye by Tour de France'ın ilk yarışına katılan Çekmeköy Bisiklet Grubu, özel yaptırdıkları mayolarla "Özgür Filistin" mesajı verirken, İsrail'in saldırılarına da dikkati çekti.

Ömer Lütfi Soylu, Fuat Akış, Okan Bilir, Sezai Yıldız, Yavuz Alagöz, Emrah Aslan ve Nurullah Pulat'tan oluşan takım, ön tarafında Türk bayrağı, arka tarafında ise Filistin bayrağı bulunan mayolarıyla yarışta dikkatleri üzerlerinde topladı.

Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı'nda başlayan yarışta kısa parkurda mücadele eden Çekmeköy Bisiklet Grubu'nun üyesi Ömer Lütfi Soylu, yarışın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Soylu, Filistin davasının insanlık davası olduğunu belirtirken, bu konuda çeşitli aktivitelerde bulunduklarını söyledi.

3 ay önce Kilimanjaro Dağı'na tırmandıklarını vurgulayan Soylu, "Sırf bu insanlık dramına, bu soykırıma dikkati çekmek için 5 bin 895 metrelik bir dağa tırmandık. Bu bizim için bir başlangıçtı. Çekmeköy Bisiklet Grubu olarak nasıl destek vereceğimizi düşündük. Sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz ama daha fazla dikkat çekmek için bu yarışı fırsat olarak gördük. Ekip olarak bu formaları tasarlattık. İnşallah mesajımız bir yerlere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

"Torunlarımıza anlatacak bir şeylerimizin olması lazım"

Yaşanan insanlık dramına karşı kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Ben buradan herkese şunu söylüyorum, torunlarımıza anlatacak bir şeylerimizin olması lazım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin bir videosu vardı. Videoda 2040 yılında çocuklar, dedelerine 'Bu soykırım yapılırken siz ne yapıyordunuz?' sorusuna boyunlarını eğerek cevap veriyorlardı. 2040 yılında kimsenin boynunu eğmediği, 'Biz bu insanlık dramına karşı bir şeyler yaptık.' diyebildiğimiz bir ortama ilerlememiz gerekiyor. Bu yüzden insanlık adına bir şeyler yapmamız lazım, oradaki soykırıma karşı bir şeyler yapmamız lazım ki pişmanlık duymayalım. O yüzden bu aktivitelerimize devam edeceğiz."

"Çıkın bu insanlık dramına karşı bir şeyler anlatın"

Yaptırdıkları formalara herkesin olumlu tepkiler verdiğini dile getiren Soylu, "Yarışta nabız çok yüksekti. Yokuşlarda çıkarken birçok insan 'Bu formaları nereden yaptırırız. Biz nereden bulabiliriz?' gibi tepkiler oldu. Aslında bu da amacımıza hizmet eden bir durumdu. İnsanların dikkatini çekebildik. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Biz kendi düşüncemizle bunu yapabiliyoruz. Ama dünyadaki herkesin bir şey yapması lazım. Sadece sosyal medyadan bir şey paylaşmak değil, çıkın bu insanlık dramına karşı bir şeyler anlatın." açıklamasını yaptı.

İnsanların Filistin konusunda elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini de belirten Soylu, şunları söyledi:

"Dünyanın en gereksiz lafı 'Elimden bir şey gelmiyor.' lafıdır. İnsanın elinden her şey gelir. Eğer bunu söylüyorsa, anlayın ki bir şey yapmak istemiyor. Bizim elimizden bu geldi, bunu yaptık. Bir sonrakinde başka bir şey yapacağız. Ben hayatımda hiçbir dağa çıkmamışken, Kilimanjaro gibi 5 bin 895 metrelik bir dağa 2 kez hipotermi geçirerek çıktım. Zirveye çıktık ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtık, 'Bu katliam son bulsun' dedik. 50 yaşında bunu yapabildiğime göre, şu anda 56 kilometrelik bir yarışı bitirdiğime göre, herkes bir şey yapabilir."

Kaynak: AA

Politika, Filistin, Çekmeköy, Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çekmeköy Bisiklet Grubu'ndan 'Özgür Filistin' Mesajı - Son Dakika

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