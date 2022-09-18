Bu turda Almanya 'yı 4-0 yenen karma milli takımı, finalde Fransa ile yaptığı altın madalya mücadelesini 4-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Son Dakika › Spor › Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlarda Türkiye gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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