Kadınlar 48 kiloda Merve Azak ile erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel altın madalya alırken, kadınlar48 kiloda Sıla Ersin gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası'na 5 madalyayla başladı - Son Dakika

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