TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

17.11.2022 12:58

Çekya ile yapılacak hazırlık karşılaşması öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 2 futbolcunun kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kamp kadrosundan çıkarıldı. İki yıldız futbolcu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek.

KAMP ÖNCESİ KULÜPLERLE ANLAŞMA YAPILDI

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.

TFF ile kulüpler anlaşmaya vardı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

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A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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