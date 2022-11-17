TFF ile kulüpler anlaşma sağladı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kamp kadrosundan çıkarıldı. İki yıldız futbolcu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.
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