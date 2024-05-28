Çekya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çekya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Çekya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki aday kadrosu belli oldu. Çekya, Türkiye ile 26 Haziran'da karşılaşacak. Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda birçok önemli isim yer alıyor.

28.05.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Çekya'nın aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda maçlarını oynayacak Çekya, 18 Haziran'da Portekiz, 22 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacakken, grubun son müsabakasında 26 Haziran'da Türkiye ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta Saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Şampiyona öncesinde 7 Haziran'da Malta ve 10 Haziran'da Kuzey Makedonya ile özel maç yapacak olan Çekya'nın nihai kadrosu 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çekya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement