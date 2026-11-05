Celtic'e karşı Nygren'in kaçırdığı fırsata rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 0-0 bitirdi - Son Dakika
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Celtic'e karşı Nygren'in kaçırdığı fırsata rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 0-0 bitirdi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic Park'ta oynanan Celtic-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 8. dakikada Nygren'in vuruşu üstten dışarı çıkarken, 28. dakikada Murillo'nun ortasını savunma son anda kornere gönderdi.

Stat: Celtic Park

Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Salih Özcan, Trossard, Cerny, Poku, Oh

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
BeşiktaşCelticSporSon Dakika

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