Celtic'e karşı Nygren'in kaçırdığı fırsata rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 0-0 bitirdi

Celtic'e karşı Nygren'in kaçırdığı fırsata rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 0-0 bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic Park'ta oynanan Celtic-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 8. dakikada Nygren'in vuruşu üstten dışarı çıkarken, 28. dakikada Murillo'nun ortasını savunma son anda kornere gönderdi.
Stat: Celtic Park
Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)
Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Salih Özcan, Trossard, Cerny, Poku, Oh
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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