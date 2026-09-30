Cem Kavçak, 7-1\'lik yenilgi sonrası Balıkesirspor\'da şampiyonluk için göreve döndü

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Polat Çetin'le yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine yeniden getirdiği Cem Kavçak kulüpte geçen sezon yarım kalan işini tamamlayacak. Geçen sezon ilk yarıda Balıkesirspor'u Play-Off hattına taşıyan Kavçak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında futbolcuların ceza alması ve devre arasında da önemli oyuncuların gitmesi sonrasında görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam aynı ligde 1'inci Grup'ta 6'ncı sırada devraldığı Çorluspor 1947'yi şampiyonluk yarışına ortak edip normal sezonu İnegöl Kafkasspor'un 1 puan gerisinde ikinci tamamladı. Cem Kavçak, şampiyonluk kaçsa da Çorluspor'u önce Play-Off finaline, ardından finalde Malatya Yeşilyurtspor'u mağlup ederek 2'nci Lig'e taşıdı. Balıkesirspor'a bu sezon geri dönen 48 yaşındaki Kavçak grupta ilk 3 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini Eskişehir'de alan takımını şampiyon yapmaya çalışacak.