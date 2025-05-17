Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Cemal Ersen\'den sert açıklama: Fenerbahçe\'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Milliyet köşe yazarı Cemal Ersen, Fenerbahçe'nin gündemine dair yazı yayımladı. Ersen, çok konuşulacak sözlere imza atarak, ''Ali Koç'a en büyük kazığı Aziz Yıldırım attı. Kongre öncesindeki vaadlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklayan Yıldırım, seçim aşamasında Koç'u da bu tercihi yapmak zorunda bıraktı.'' dedi.

17.05.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Cemal Ersen, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin gündemine dair görüşlerini paylaştı. Ersen, yazısında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın mevcut başkan Ali Koç'a Jose Mourinho'yu aldırtmak zorunda kaldığı için 'kazık' attığını ifade etti.

''FENERBAHÇE'YE KAZIĞI AZİZ YILDIRIM ATTI''

Cemal Ersen yazısında, ''Sezonun hayal kırıklığını yaşayan takımlardan biri de Fenerbahçe'dir kuşkusuz. Son seçimde yarıştığı Ali Koç'a tabirimi mazur görün ama en büyük kazığı Aziz Yıldırım attı. Kongre öncesindeki vaadlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklayan Yıldırım, seçim aşamasında Koç'u da bu tercihi yapmak zorunda bıraktı. Günahı kimlerindir bilemem, lakin Portekizli teknik direktörün Türkiye'den ve Fenerbahçe'den iyi izler bırakarak ayrılmayacağı kesin. Avrupa medyası günlerdir tazminat cambazı Mourinho'nun yeni kurbanının hangi takım olacağını yazıyor. Şüphem yok, Koç da 16 milyon euroluk maaşından kurtulmak için dua ediyordur.'' ifadelerini kullandı.

''KOÇ KADAR NAZİK DAVRANMAZDI''

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'ya Ali Koç kadar nazik olmayacağını dile getiren Ersen, ''Yıldırım seçimi kazansa durum değişir miydi? Aynı şeyleri yaşasa, şekeri yükseldiğinde Koç kadar nazik davranmazdı Portekizli'ye. Gelelim imza kampanyasına. Kulüp tarihinde görülmemiş bir girişimdir bu. Koç "yeterli imza toplanırsa yokum" restini çekti. Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun Koç'a "imzayı bekleme, istifa et" çağrısının masumiyeti ise sorgulanmalı. Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım ile barış çubuğu yakmaya hazırlanan Ali Koç, Uslu'nun çıkışını ve niyetini anlayamadıysa, planlarını gözden geçirmeli. Sonuç olarak Galatasaraylılar yarın beşinci yıldızı takmaya hazırlanırken, Fenerbahçe'nin nelerle uğraştığına bakıp bıyık altından gülümsüyordur eminim.'' sözlerini sarf etti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Görmüş:
    yalaaaaa paralı dog 16 1 Yanıtla
  • yasindoqan:
    ali koç bende zidanı getireceğim deseydi 9 2 Yanıtla
  • 980615:
    ee tamam da bu Ali Koç bu kadar safmı böyle nir oyuna gelecek kadar. eğer bu kadar tecrübesiz ise zaten FB başkanlığı yapmamalı. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:50:59. #7.13#
SON DAKİKA: Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.