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Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Seçmelerinde 2 Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Seçmelerinde 2 Gümüş Madalya Kazandı

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü yüzücüsü Cemre Ateş, Ankara'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında 2 gümüş madalya kazandı. Ayrıca, Engelli Yüzme Avrupa Açık Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Seçmelerinde 2 Gümüş Madalya Kazandı
15.12.2023 - 11:40,
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12-14 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme (İşitme Engelliler) Bireysel Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü yüzücüsü Cemre Ateş iki gümüş madalya kazanırken, Engelli Yüzme Avrupa Açık Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Para Yüzme ve Deaf Yüzme (İşitme Engelliler) Bireysel Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları Ankara'da yapıldı.Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü yüzücüsü Cemre Ateş, müsabakalarda gösterdiği başarı ile 2024 yılında yapılacak olan World Para Swimming World Series (Dünya Engelli Yüzme Dünya Serisi) ve Para Swimming European Open Championships (Engelli Yüzme Avrupa Açık Şampiyonası'na) katılma hakkı kazandı. Cemre Ateş, 50 Metre Serbest Stilde gümüş, ve 100 Metre Kelebek Stilde yine gümüş madalya kazandı. Kayserili sporcu ayrıca, 200 Metre Ferdi Karışık Avrupa A Barajı, 400 Metre Serbest Stilde Avrupa B Barajı, 100 Metre Kurbağalama Stilinde Avrupa B Barajı, 100 Sırtüstü stilde Avrupa B Barajı, 100 Metre Serbest Stilde Alternatif Milli Takım Barajlarını aşmış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Cemre Ateş ve antrenörleri Nermin Özdamar ile Ahmet Eskalen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Seçmelerinde 2 Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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