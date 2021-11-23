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Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor - Son Dakika

Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor

23.11.2021 12:44
Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Çenesuyu Futbol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor.

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Çenesuyu Futbol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK başkanlarının takip ettiği müsabakalar, hem kıyasıya rekabete hem de dostça görüntülere sahne oluyor. Turnuvada ikinci hafta müsabakaları oynanırken, en farklı galibiyeti Derince Taşköprülüler Derneği'ni 7-1'lik skorla mağlup eden Marmara Mardinliler Derneği elde etti.

Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde oynanan müsabakalarda Kocaeli Çankırılılar Derneği, Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Derneği'ni 7-2'lik skorla mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmayı başardı. Kocaeli Vartolular Derneği, Kocaeli Ozanlar ve Şairler Derneği'ni 4-1'lik skorla mağlup ederken, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği de zorlu maçta Kocaeli Kars Derneği'ni 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Vanlılar Derneği arasında oynanan ve toplam 14 golün atıldığı müsabakada ise kazanan 8-6'lık skorla Erzurumlular Derneği oldu. Haftanın en çekişmeli geçen müsabakasında ise Çınarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Derince Lisesi Mezunları Derneği'ni 8-7'lik skorla mağlup etti. - KOCAELİ

Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor
Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor
Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor
Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çenesuyu turnuvasında heyecan devam ediyor - Son Dakika Spor


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