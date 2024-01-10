- Cengiz Hoşfikirer: "İstemediğimiz bir sonuç"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, İstanbulspor karşılaşmanın ardından, "Maçın gidişatından başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi, istemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, "Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.