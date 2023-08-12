Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da - Son Dakika
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Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:48

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Cengiz Ünder'e 2.5 milyon euro maaş verecek.

Fenerbahçe'de transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Cengiz Ünder İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da - Son Dakika
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