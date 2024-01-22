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Cenk Ergün: 'Ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz' - Son Dakika
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Cenk Ergün: 'Ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz'

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor'la eşleşmelerinin ardından ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istediklerini söyledi. Bandırmaspor'un uzun süredir futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip olduğunu belirten Ergün, maç trafiği içerisinde ev sahibi avantajını kullanacaklarını ifade etti. Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın ise Türkiye Kupası'nda sürpriz yapabileceklerini ve centilmence mücadele edeceklerini belirtti.

Cenk Ergün: \'Ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz\'
22.01.2024 - 22:30,
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- Cenk Ergün: "Ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün:

"Bandırmaspor, uzun süredir futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip"

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor'la eşleşen Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların ev sahibi avantajını elde ettiği eşleşmenin ardından Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bandırmaspor uzun süredir futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip"

Bandırmaspor'un çok değerli bir takım olduğunu belirten Cenk Ergün, "Bandırmaspor uzun süredir futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip. Birkaç sene önce Süper Lig'in kapısından döndüler. Çok değerli bir teknik adamları var. Güzel futbol oynuyorlar. Dolayısıyla biz de kendilerini takdir ediyoruz. Bizim 8 maçımız görünüyor şubat ayı içerisinde. Dolayısıyla bu yoğun maç trafiği içerisinde bizim için en büyük avantaj içerde oynuyor olmak. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ve her maç zor, her rakip değerlidir. Bizim de amacımız kupayı en çok kazanan kulübün temsilcileri olarak bu turda da bir sonraki tura geçmek olacaktır" dedi.

"Ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz"

Çok yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyleyen Ergün, "Konuştuğumuz gibi, öngördüğümüz, bildiğimiz fikstür önümüzde. Teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız bu doğrultuda çalışıyorlar. Seyahat planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Antrenman planlamalarını, izin vereceğimiz zamanları buna göre yapmaya çalışıyoruz. Bu çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda. Çünkü önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür var. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Ama şu da var; bir şekilde iş rayına girdiği zaman bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek, en kısa zamanda da sakatlarımızı tekrar aramıza döndürerek bu platformda ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi gayet geniş bir kadromuz var. Okan hocamız ve teknik heyetimiz de oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp, eksiklerini de kapatmaya çalışıyorlar. Bunda da şimdiye kadar çok şükür çok başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımıyla biz ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların futbol direktörü Ergün, transfer ile ilgili yöneltilen soruya da, "Ben transfer komitesinde değilim. Buraya Türkiye Kupası kurası için geldim. Yorumlarım bununla kalacak" yanıtını verdi.

İsmail Aydın: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli, sürpriz yapabiliriz"

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın ise, "Çok güzide bir kulüple oynayacağız. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesiyle oynayacağız. Son 16'ya kaldık. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Tek maç eleme usulü olduğu için sürpriz yapabiliriz, sürprizlere açık olabiliriz. Ama elimizden gelen centilmence mücadeleyi yapacağız. Önemli olan sakatlıkların olmadığı, centilmen bir mücadele içerisinde olabilmek. Çok mutluyuz buraya kadar geldiğimiz için" şeklinde konuştu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları, 6,7, 8 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: İHA
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