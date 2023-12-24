 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cenk Özcan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Cenk Özcan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Altay yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "İki haftadır bireysel hatalardan inanılmaz derecede canımız yanıyor" dedi.

Cenk Özcan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor"
24.12.2023 - 22:43,
Abone Ol

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Altay yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "İki haftadır bireysel hatalardan inanılmaz derecede canımız yanıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Keçiörengücü, konuk olduğu Altay'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, "Öncelikle terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Takım olarak en kısa sürede toparlayıp ayağa kalkacağız. Gerçekten futbol çok basit nüanslara bağlı. İşte bu final pasları, gol vuruşları, bir an önce bunları toparlayıp tekrar ayağa kalkacağız. Oyunun hakimi genel anlamda bizdik fakat yaptığımız bireysel hatalar, yapamadığımız goller, atamadığımız final pasları, oyunu buraya getirdi Altay camiasını galibiyetten dolayı kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Altay, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Özcan: 'Bireysel hatalar canımızı yakıyor' - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cenk Özcan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement