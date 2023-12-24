Cenk Özcan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Altay yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "İki haftadır bireysel hatalardan inanılmaz derecede canımız yanıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Keçiörengücü, konuk olduğu Altay'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, "Öncelikle terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Takım olarak en kısa sürede toparlayıp ayağa kalkacağız. Gerçekten futbol çok basit nüanslara bağlı. İşte bu final pasları, gol vuruşları, bir an önce bunları toparlayıp tekrar ayağa kalkacağız. Oyunun hakimi genel anlamda bizdik fakat yaptığımız bireysel hatalar, yapamadığımız goller, atamadığımız final pasları, oyunu buraya getirdi Altay camiasını galibiyetten dolayı kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR