Cenk Tosun: "Hazırlık Maçlarını Kazanıp Hedefe Yol Alıyoruz" - Son Dakika
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Cenk Tosun: "Hazırlık Maçlarını Kazanıp Hedefe Yol Alıyoruz"

21.07.2025 01:19
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Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'u, takımın havasının güzel olduğunu ve hazırlık maçlarına odaklandıklarını vurguladı.

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli santrforu Cenk Tosun, "Takımdaki hava gerçekten çok güzel. Çalışmalar çok iyi, arkadaşlarımı da kutluyorum. Herkes yüzde 100'nü veriyor. Çok iyi çalışıyoruz. Bugünkü maç da güzel geçti. Böyle gün gün gidiyoruz. Hazırlık maçların hepsini de kazanıp, inşallah Şampiyonlar Ligi elemesine hazır olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz 2'nci Lig ekibi UD Leira'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de tecrübeli santrfor Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampta çok iyi çalıştıklarını ifade eden Cenk Tosun, " İstanbul'la birlikte aslında daha fazla oldu. Çok güzel geçiyor. Takımdaki hava gerçekten çok güzel. Çalışmalar çok iyi, arkadaşlarımı da kutluyorum. Herkes yüzde 100'nü veriyor. Çok iyi çalışıyoruz. Bugünkü maç da güzel geçti. Böyle gün gün gidiyoruz. Hazırlık maçların hepsini de kazanıp, inşallah Şampiyonlar Ligi elemsine hazır olmak istiyoruz" diye konuştu.

'JHON TAKIMA FAYDA SAĞLARSA SÜPER OLUR'

Takıma yeni katılan Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Genç bir oyuncu. Bize fayda edecek herkesi gerçekten çok sıcak karşılıyoruz. Jhon da onlardan biri. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Hemen bizimle kaynaştı. Biraz daha geç katıldığı için maçlarda oynaması için şu anda hazır değil. Ama yakında o da bize katılıp hazırlık maçlarında oynayacaktır. Geldiği için mutluyuz. Takıma fayda sağlarsa süper olur" ifadelerinde bulundu.

'BANA O ŞANSI VERDİĞİNDE BEN HER ZAMAN YÜZDE 100'MÜ VERMEYE HAZIRIM'

Forma şansı bulduğunda elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden 34 yaşındaki milli oyuncu, "Ben her zaman bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de oynadım. Oynadığım 25 dakikada takıma faydalı olmaya çalıştım. Ama benden daha önemli olan bugün takımın güzel bir görüntü vermesi ve kazanmasıydı. Faydalı olabildiğim kadar olmak istiyorum. Karar hocanın tabi. Bana o şansı verdiğinde ben her zaman yüzde 100'mü vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

'HOCA ARTIK LİGİ TANIYOR'

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyunculara arkadaş gibi yaklaştığını söyleyen Cenk Tosun, "Hoca artık ligi de öğrendi. Bizi de bir senedir tanıyor. Bize gerçekten hoca gibi değil, arkadaş gibi davranıyor. Her zaman şakalaşıyor, bizimle sohbet ediyor, ailelerimizi soruyor, tatilde ne yaptığımızı soruyor. Bizimle sohbet etmeyi seviyor. Dediğim gibi bir senedir de Türkiye'de. Artık Ligi tanıyor. Bence bu sene inşallah şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz. İyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'İSTANBUL'A DÖNDÜĞÜMÜZDE HAZIR OLACAĞIZ'

Kamptaki şartların güzel olduğuna da değinen Cenk Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hava durumunu siz de görüyorsunuz. Beklediğimiz kadar sıcak değil. Güzel hava şartları var. Otelimiz zaten muazzam. Saha belki biraz daha iyi olabilirdi. İzleyenlerde görmüştür. Ama her gün çift idman yaptığımız için sahanın dayanması da zor oluyor. Ama şartlar burada gerçekten çok güzel. Hepimiz çok mutluyuz. İyi çalışıyoruz, inşallah İstanbul'a döndüğümüzde hazır olacağız."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Cenk Tosun, Politika, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun: 'Hazırlık Maçlarını Kazanıp Hedefe Yol Alıyoruz' - Son Dakika

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