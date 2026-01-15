Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda el sıkıştı. Deneyimli forvetin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli takımdan resmen ayrılması bekleniyor.
Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın öne çıktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.
Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maçta görev aldı. Tecrübeli santrfor bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?