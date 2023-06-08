Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun, aylarca yeşil sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun, aylarca yeşil sahalardan uzak kalacak

08.06.2023 15:11

Süper Lig'de son maçta sakatlanan Cenk Tosun'un sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcu 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Şayet ameliyat olursa bu süre 3.5 aya çıkabilir. Tosun bu sezon 34 maçta 18 gol atarken, 8 asist yapmıştı.

Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

2.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli golcü ameliyat olmaya karar vermesi durumunda ise bu süre 3.5 aya çıkabilir.

18 GOL ATTI

Şenol Güneş geldikten sonra eksi günlerdeki başarılı görüntüsüne dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bu sezon 34 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun, aylarca yeşil sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun, aylarca yeşil sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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