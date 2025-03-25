Cenk Tosun'un transferi iptal oldu - Son Dakika
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Cenk Tosun'un transferi iptal oldu

Cenk Tosun\'un transferi iptal oldu

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk'in transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle iptal oldu. Portekizli teknik adam, bu kararı Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aldı.

25.03.2025 22:20
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Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı. Tecrübeli golcünün Japonya'ya transferi iptal oldu.

DZEKO SAKATLANINCA MOURINHO BIRAKMADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun ile Urawa Red Diamonds arasında imzalanan sözleşme, Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle iptal oldu. Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından kulüpler arasında sözleşme imzalanmadı ve Cenk, Fenerbahçe'de kaldı.

CENK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Milli golcü, takımdan ayrılacak diye UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers ve Süper Lig'deki Samsunspor maçlarında kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Cenk'in sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jose Mourinho, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Japonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'un transferi iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Rangers maçında Talisca oyunda tutulup, en nesyri çıkarılıp dzeko girecekti. Uzatmalarda mert hakan değil cenk tosun sokulup gol atamasa bile penaltıcı olacaktı. Bu saatten sonra cenk tosunun işe yarayacağı bir maç yok. Her şey için çok geç. 25 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    40 milyon aşağısı satılamaz, Cenk den gelir beklentimiz yüksek 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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