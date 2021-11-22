CeraStlyle OSB Teknik deplasmanda kaybetti

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji, Gaziantep 'te oynadığı maçta Adam Voleybol'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-siyahlılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adam Voleybol takımına kaybetti.

Son Dakika: Ameliyatı başarılı geçen Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak