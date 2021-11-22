CeraStlyle OSB Teknik deplasmanda kaybetti

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adam Voleybol takımına kaybetti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji, Gaziantep'te oynadığı maçta Adam Voleybol'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-siyahlılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Gaziantep Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Bedia Kalender xx, Munip İpek xx
Adam Voleybol: Sinem Yıldız xx, Dilan Yaşar xx, Rose Abercrombie xx, Seda Aslanyürek xx, Esra Betül Çetin xx, Suna Erel xx, Aslı Türker xx, Aleyna Aşık xx, Esra Nur Solgan xx, Esra İnce xx, Carla Den Rueda xx, Erce Kasapoğlu xx
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Tagle Leslie x, Ünzile Nur Cansız x, Ceren Çınar x, Melis Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Zehra Coşkunsu x
Setler:
1.Set: 25-19
2.Set: 25-18
3.Set: 25-19 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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