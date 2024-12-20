Cercle Brugge ve Başakşehir İlk Yarıda Berabere

Spor

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Somers, de Wilde, Francis, Magnee, Minda, Brunner, Augusto

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Sarı kartlar: Dk. 30 Magnee (Cercle Brugge), Dk. 35 Muhammed Şengezer, Dk. 45+1 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)

UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Başakşehir atağında Lima'nın sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen uçarak kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.