Çeşme Belediyespor 8. Haftada Denizli İdmanyurdu'na Mağlup Oldu - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor 8. Haftada Denizli İdmanyurdu'na Mağlup Oldu

Çeşme Belediyespor 8. Haftada Denizli İdmanyurdu\'na Mağlup Oldu

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, 8. haftada konuk ettiği Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu. Maçta Denizli İdmanyurdu'nun golleri 30. dakikada Ahmet Güner ve 58. dakikada Engin Mustafa Ulutaş'tan gelirken, Çeşme Belediyespor'un tek golü 90+4'te Bedirhan Batukan Ay'dan geldi.

17.11.2024 19:45  Güncelleme: 19:53
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'un 8. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Denizli İdmanyurdu karşısında 2-1 mağlup oldu.

Çeşme Belediyespor, ligin 8. haftasında da kötü gidişe "dur" diyemedi. Ligde ilk galibiyetini 5. maçında, Denizli Sarayköy deplasmanında alan Çeşme Belediyespor, 6. maçında sahasında konuk ettiği Ortacaspor ile 1-1 berabere kalarak elde ettiği 1 puanın ardından ligden çekildiği için Dİdim Belediyespor maçında hükmen galip sayılarak puanını 7'ye çıkarmıştı. Teknik Direktör Ali Çalış'ın kendi isteği ile ayrılmasının ardından Fatih Kemikler'i Teknik Direktörlüğe getiren Çeşme Belediyespor, ligin 8. haftasında da istediği sonucu elde edemedi.

Denizli İdmanyurdu, ilk golünü maçın 30. dakikasında Ahmet Güner'in ayağından buldu. Maçın ilk yarısı 1-0 Denizli İdmanyurdu'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Denizli İdmanyurdu, ikinci golünü 58. dakikada Engin Mustafa Ulutaş'ın attığı golle elde etti. Çeşme Belediyespor'un tek golü ise 90+4'te Bedirhan Batukan Ay'dan geldi.

Çeşme Belediyespor, 8. haftadaki mağlubiyetiyle lig sıralamasında, 7 puanla, 12. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 9. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Asarlıkspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ahmet Güner, Denizli, 3-sayfa, Futbol, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor 8. Haftada Denizli İdmanyurdu'na Mağlup Oldu - Son Dakika

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