Çeşme Belediyespor, Bayındırspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Bayındırspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Çeşme Belediyespor, Bayındırspor\'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bayındırspor'u 5-0 yenerek liderliğini korudu.

25.02.2024 21:20  Güncelleme: 21:23
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasman maçında karşılaştığı Bayındırspor'u 5-0 mağlup ederek lig liderliğini sürdürdü.

Ligin 19. haftasında deplasman maçında Bayındırspor ile karşılaşan Çeşme Belediyespor, maçın 22. dakikasında Ersin Aslantoğ'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Çeşme Belediyespor oyuncusu Adnan Malat, 30. dakikada attı golle takımını 2-0 öne geçirirken, ilk yarının skorunu da belirledi.

İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, Adnan Malat'ın ayağından bulduğu golle skoru 3-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Çeşme Belediyespor, 87. dakikada Aytaç Deniz ve 89. dakikada Mustafa Çalışkan'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

Deplasman maçında aldığı farklı galibiyetle puanını 40'a çıkaran Çeşme Belediyespor, liderliğini de korudu.

Çeşme Belediyespor, 3 Mart Pazar günü, saat 14.00'te, sahasında Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, Bayındırspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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