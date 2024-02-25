Çeşme Belediyespor, Bayındırspor\'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

AK Partili vekile, "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında arsa çıkması sonrası TOKİ'den açıklama

Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.