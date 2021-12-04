Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0

Süper Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Narlıdere Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Sezonun ilk maçındaki talihsiz mağlubiyetin ardından Çeşme Belediyespor, ligin beşinci haftasında da galibiyet serisini sürdürdü.

Yağmurlu havaya ve ağır sahaya rağmen maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir futbol sergileyen Çeşme Belediyespor, Maçın 23. dakikasında Oğuzhan'ın ayağından bulduğu gol ve 43. dakikada da Narlıdere Belediyespor'un kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren Çeşme Belediyespor, 53. dakikada Ali Kartal, 56. dakikada Selçuk Adaş ve 85. dakikada da Kubilay'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

"Hem iyi futbol, hem de iyi sonuç aldığımız için çok mutluyuz"

Futbolcuları ve taraftarı sevince boğan maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin, "Çeşme Belediyespor'dan hep beklenen iyi futbol, atak futbol ve galibiyet. Tabi 40 yıllık hizmetimin ardından kulüp başkanı olmak üzerimde bir baskı oluşturuyor. Taraftarda da beklenti yüksek. Oynadığımız maçta hem iyi futbol, hem de iyi sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta, kendi sahamızda Gaziemir Gençlik ile oynayacağız. O maçtan da galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum. Grubumuzdan 2 takım Play-off'a gidecek. 2 takım da küme düşecek. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Çeşme Belediyespor, Gaziemir Gençlik ve Menderes Bld. Eğit. Kül.spor arasında çekişme olacak. Ama sonuçta futbol sahada oynanıyor. Seri galibiyetlerimiz için futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki sezon sonunda BAL hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Başarılı bir grafik çizerek, hedeflediğimiz yolda, planladığımız şekilde şampiyonluğa gideceğiz"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün hava yağmurlu. Biz de bu yağmurlu havada gol yağdırdık. Futbolcularım, gün geçtikçe uyum ve adaptasyon sorunlarını aşarak, daha iyi oynamaya çalışıyorlar. Güzel futbol oynadığımızı ve keyif veren bir futbolla taraftarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de güzel futbolumuz devam edecek. Başarılı bir grafik çizerek, hedeflediğimiz yolda, planladığımız şekilde şampiyonluğa gideceğiz. Tabi bu başarımızı sürdürmemize bağlı. Başarı kendiliğinden gelmiyor. Emek, çaba, ter, mücadele ve arzuyla olur. Ben öncelikle kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir ortam hazırladılar. Burada olmaktan çok mutluyum. Başarımızın arkasındaki kahramanlar onlar. Biz de teknik heyet olarak, elimizden geldiğince futbolcularımızı antre ederek, başarılı olmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki hafta zorlu bir maç oynayacağız. Gaziemir Gençlik'i de geçtiğimiz takdirde, Menderes maçı var. Sonrasında ilk yarı bitmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediyespor, 12 Aralık Pazar günü, kendi sahasında Gaziemir Gençlik ile karşılaşacak. - İZMİR