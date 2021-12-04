Üye Girişi
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0 - Son Dakika

Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0

04.12.2021 20:21
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0

Süper Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Narlıdere Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Narlıdere Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Sezonun ilk maçındaki talihsiz mağlubiyetin ardından Çeşme Belediyespor, ligin beşinci haftasında da galibiyet serisini sürdürdü.

Yağmurlu havaya ve ağır sahaya rağmen maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir futbol sergileyen Çeşme Belediyespor, Maçın 23. dakikasında Oğuzhan'ın ayağından bulduğu gol ve 43. dakikada da Narlıdere Belediyespor'un kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren Çeşme Belediyespor, 53. dakikada Ali Kartal, 56. dakikada Selçuk Adaş ve 85. dakikada da Kubilay'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

"Hem iyi futbol, hem de iyi sonuç aldığımız için çok mutluyuz"

Futbolcuları ve taraftarı sevince boğan maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin, "Çeşme Belediyespor'dan hep beklenen iyi futbol, atak futbol ve galibiyet. Tabi 40 yıllık hizmetimin ardından kulüp başkanı olmak üzerimde bir baskı oluşturuyor. Taraftarda da beklenti yüksek. Oynadığımız maçta hem iyi futbol, hem de iyi sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta, kendi sahamızda Gaziemir Gençlik ile oynayacağız. O maçtan da galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum. Grubumuzdan 2 takım Play-off'a gidecek. 2 takım da küme düşecek. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Çeşme Belediyespor, Gaziemir Gençlik ve Menderes Bld. Eğit. Kül.spor arasında çekişme olacak. Ama sonuçta futbol sahada oynanıyor. Seri galibiyetlerimiz için futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki sezon sonunda BAL hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Başarılı bir grafik çizerek, hedeflediğimiz yolda, planladığımız şekilde şampiyonluğa gideceğiz"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün hava yağmurlu. Biz de bu yağmurlu havada gol yağdırdık. Futbolcularım, gün geçtikçe uyum ve adaptasyon sorunlarını aşarak, daha iyi oynamaya çalışıyorlar. Güzel futbol oynadığımızı ve keyif veren bir futbolla taraftarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de güzel futbolumuz devam edecek. Başarılı bir grafik çizerek, hedeflediğimiz yolda, planladığımız şekilde şampiyonluğa gideceğiz. Tabi bu başarımızı sürdürmemize bağlı. Başarı kendiliğinden gelmiyor. Emek, çaba, ter, mücadele ve arzuyla olur. Ben öncelikle kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir ortam hazırladılar. Burada olmaktan çok mutluyum. Başarımızın arkasındaki kahramanlar onlar. Biz de teknik heyet olarak, elimizden geldiğince futbolcularımızı antre ederek, başarılı olmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki hafta zorlu bir maç oynayacağız. Gaziemir Gençlik'i de geçtiğimiz takdirde, Menderes maçı var. Sonrasında ilk yarı bitmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediyespor, 12 Aralık Pazar günü, kendi sahasında Gaziemir Gençlik ile karşılaşacak. - İZMİR

Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0
Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0

Ali Kartal, Amatör Lig, Futbol, Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi 20:10 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü 19:01 İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17:17 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
20:09 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
20:07 AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
20:06 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
20:02 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
19:26 Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi
19:18 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu         
20:16
AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım         
20:08
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları         
20:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 20:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor'dan gol yağmuru: 5-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement