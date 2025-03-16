Çeşme Belediyespor, Denizli İdmanyurdu ile 2-2 Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, grup lideri Denizli İdmanyurdu ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Çeşme Belediyespor, maçın 15. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Engin Mustafa Ulutaş'ın attığı penaltı golüyle Denizli İdmanyurdu skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Çeşme Belediyespor, 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçse de Sergen Şakirler'in 85. dakikada attığı mücadele 2-2 sona erdi.
Çeşme Belediyespor, zorlu deplasman maçından 1 puan kazanarak dönerken, 20 puanla 13. sırada yer aldı.
Çeşme Belediyespor, 23 Mart Pazar günü saat 14.00'te Asarlıkspor'u sahasında konuk edecek. - İZMİR
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